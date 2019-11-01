طريقة سهلة لمعرفة اللحم الطازج من الفاسد 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء عن طريقة سهلة لتحديد اللحوم الطازجة ذات جودة عالية بسهولة، ومن أجل اختبار جودة اللحم عليك الضغط عليه بإصبعك، إذا اختفى الثقب الناتج بسرعة، فالمعنى أن اللحم طازج.

وأشار الخبراء إلي كيفية اختيار اللحوم الجيدة للطبخ والقلي:” إذا امتصت المنشفة الورقية الماء على اللحم ببطء فسيكون اللحم لذيذًا”.

وشدد الخبراء على عدم الخوف إذا كانت قطعة من اللحم عند قطعها في الوسط أغمق من الحواف، فلتعبئة اللحوم في يومنا هذا يستخدم وسط غازي لمنع نمو البكتيريا وهذا الوسط يمكن أن يغير لون اللحم، لكنه صحي تماما ولا يؤثر على طعم المنتج.

وأوضح بحث جديد أنه من الأفضل عدم غسل الدجاج قبل الطهي، حيث يمكن أن يسبب ذلك الإصابة بتسمم.