موقف مثير لـ عادل إمام أثناء تصوير «فالنتينو» ونجله يكمل المشهد بدلا منه
شهدت كواليس تصوير مسلسل “فالنينو ” الذي يقوم ببطولته ” الزعيم ” عادل إمام ، موقف مثير إضطر نجل الزعيم ومخرج المسلسل “رامي إمام ” لإستكمال المشهد بدلاً من والده .
وفي التفاصيل ، فقد أكدت مصادر أن الزعيم كان يؤدي مشهده أمام الفنانة داليا البحيري والفنان حمدي الميرغني ، وعندما انتهى تصوير المشهد من الأمام غادر اللوكيشن على الفور .
وهنا ، تفهم المخرج رامي إمام موقف والده الذي يضطر للعمل ساعتين فقط حسب تعليمات الأطباء ، وقام وارتدى “جاكيت والده ” واستكمل المشهد بدلاً عنه إذ كان يتطلب ظهور عادل إمام فقط من الخلف دون أن يظهر وجهه وهو ما دفع نجله لذلك ، مؤكداً أن ظهوره كدوبلير لوالده من الخلف لن يؤثر على المشهد .
وكان فريق المسلسل قد استأنف العمل بعد توقفه بسب الظروف الصحية للزعيم ، ومن المقرر عرض “فالنتينو” رمضان المقبل .
وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال وصاحب مجموعة مدارس دولية يواجه مواقف اجتماعية كوميدية يومياً وقصص عاطفية في إطار كوميدي تشويقي .
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