عاصي الحلاني عن دعمه لـ ابنيه: بدوا يسلكوا طريقهم بعيدا عني

بيروت(صدى):

علق الفنان اللبناني عاصي الحلاني على الاتّهامات التي تلاحقه تجاه دعمه لنجله الوليد وابنته ماريتا في مسيرتهما الفنية.

وأوضح ” الحلاني ” أنّ نجليه موهوبان بشدّة، وأنّه يرى في ” الوليد ” فنانًا حقيقيًا ويسلك طريقًا مختلفًا عن طريق والده.

وأعلن ” الحلاني ” رفضه عمل دويتو مع ابنه الوليد أو ابنته ماريتا؛ خشية أنْ يتعرّض للانتقاد من الجمهور.

وأضاف الفنان عاصي الحلاني: ” بدي يسلكوا طريقهم بعيد عني حتي ما يقولون أني السبب في نجاحهم ” .