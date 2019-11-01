عاصي الحلاني عن دعمه لـ ابنيه: بدوا يسلكوا طريقهم بعيدا عني
علق الفنان اللبناني عاصي الحلاني على الاتّهامات التي تلاحقه تجاه دعمه لنجله الوليد وابنته ماريتا في مسيرتهما الفنية.
وأوضح ” الحلاني ” أنّ نجليه موهوبان بشدّة، وأنّه يرى في ” الوليد ” فنانًا حقيقيًا ويسلك طريقًا مختلفًا عن طريق والده.
وأعلن ” الحلاني ” رفضه عمل دويتو مع ابنه الوليد أو ابنته ماريتا؛ خشية أنْ يتعرّض للانتقاد من الجمهور.
وأضاف الفنان عاصي الحلاني: ” بدي يسلكوا طريقهم بعيد عني حتي ما يقولون أني السبب في نجاحهم ” .
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