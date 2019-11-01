أخيرا.. زيدان يستقر على التشكيلة الأساسية لريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أثار استقرار الفرنسي ” زيدان ” مدرب ريال مدريد على تشكيلة الفريق الرئيسية أخيراً ، اهتمام وسائل الإعلام التي إحتفت بإستقراره على اختيار اللاعبين .

ولم يستقر زيدان على تشكيلة الفريق منذ بداية الموسم سوى في المبارتين الأخيرتين أمام غالاتا سراي التركي بدوري الأبطال ، وليغانيس في الدوري الإسباني ، محققاً فيهما الفوز .

وقالت ضحيفة ماركا ” : القرارات الخفية لزيدان للوصول لتشكيل رسمي ، بينما قالت ” ماركا ” : زيدان بدأ يرى الطريق .

وجدد “زيدان ” ثقته في الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ، كما أعاد الحارس القديم مارسيلو كظهير أيسر ، كما استقر على اللاعب فيدي فالفيردي في وسط الميدان وفضله على مورديتش ، وإيسكو .

وكان رابع قراراته وضع فينسيوس جونيور على دكة البدلاء ، بينما يكون رودريغو لاعب رسمي بالجهة اليمنى .

كما جدد الثقة في 7 لاعبين هم : داني كارفخال ورافائيل فاران وراموس ” في الدفاع ” ، وكاسيميرو ، توني كروس ” في وسط الميدان ” ، وكريم بنزيما ، وهازرد في الهجوم .