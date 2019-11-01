بالصورة.. هاني رمزي يفقد الكثير من وزنه والتعليقات تنهال عليه

القاهرة(صدى):

نشر الفنان المصري هاني رمزي صورة جديدة له فاجأت الجمهور ، ظهر فيها بـ”لوك ” جديد فاقداً الكثير من وزنه .

وعلق “رمزي ” على الصورة قائلاً : الكوتش الجامد سعد ولمساته الأخيرة قبل البطولة.. بطولة الأسرع في أكل البسبوسة.. حرام بقى حرام عايز أكل براحتي .

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة بعبارات من الإعجاب والتشجيع ، وقال البعض : رجعت زي زمان ، و آخر : منور يا جميل برافو عليك ، و عايزين نشوفك في عمل جديد واحشتنا ، وغيرها من التعليقات .

وكان ” رمزي ” قد واجه إنتقادات كثيرة بسبب غيابه عن التمثيل فترة طويلة ، واقتصار عمله على برامج المقالب ، بينما ينتظر الجمهور تقديمه أعمال فنية جديدة بعد عودته لمظهره قبل زيادة وزنه .

الجدير بالذكر “رمزي ” قدم 5 أفلام سينمائية فقط خلال الـ 10 سنوات الأخيرة ، كان آخرها فيلم ” قسطي بيوجعني ” عام 2018 .