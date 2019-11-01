«لوسيد موتورز» تناقش مع مستثمرين بناء مصنع لسياراتها في المملكة

الرياض(صدى):

كشف بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التقني في شركة ” لوسيد موتورز ” ، أن الشركة تناقش مع مستثمرين سعوديين بناء مصنع لسياراتها في المملكة، دون أن يحدد بشكل نهائي موعدًا لذلك.

وصرح ” رولينسون ” ، بأنه يأمل أن تتاح السيارة للاستيراد في المملكة، بحسب لوائح الاستيراد الموجودة، وأن يستمتع السعوديون بتجربتها.

وأوضح أن باكورة إنتاج المصنع في أمريكا 15 ألف سيارة كهربائية في 2021، فيما سيبدأ عمل المصنع في أريزونا في نهاية 2020.

وعن سرعة السيارة، أبان أنها ستصل إلى أكثر من 230 ميلآ في الساعة، وبعضها يصل إلى 240 ميلآ في الساعة وتسير دون حاجة إلى الشحن مسافة 400 كيلو متر.

كما أشار إلى أن سعر سيارة الشركة الكهربائية سيبلغ أكثر من 100 ألف دولار، مع وجود نسخ مختلفة بأسعار أقل ستنتج لاحقًا.