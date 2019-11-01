«المواصفات والمقاييس» تحدد شروط السماح باستخدام الألعاب النارية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للألعاب النارية والتي تحدد شروط السماح بإستخدامها .

وأكدت “المواصفات والجودة ” أنه لا يُسمح للأطفال الأقل من 12 عام بإستخدام تلك الألعاب ، مشيرة إلى تصنيف الأعمار المسموح له بإستخدامها إلى ثلاث فئات هي :

1- فئة 12 عام .

2- فئة 16 عام .

3-فئة 18 عام .

كما اشترطت المواصفات والجودة عدم استخدام تلك الألعاب في غير المواقع التي تحددها الجهات المعنية ، وألا تسبب تلك الألعاب أذى للسكان .