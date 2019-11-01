«المواصفات والمقاييس» تحدد شروط السماح باستخدام الألعاب النارية
أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للألعاب النارية والتي تحدد شروط السماح بإستخدامها .
وأكدت “المواصفات والجودة ” أنه لا يُسمح للأطفال الأقل من 12 عام بإستخدام تلك الألعاب ، مشيرة إلى تصنيف الأعمار المسموح له بإستخدامها إلى ثلاث فئات هي :
1- فئة 12 عام .
2- فئة 16 عام .
3-فئة 18 عام .
كما اشترطت المواصفات والجودة عدم استخدام تلك الألعاب في غير المواقع التي تحددها الجهات المعنية ، وألا تسبب تلك الألعاب أذى للسكان .
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