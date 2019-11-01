رانيا يوسف تفصح عن شرطها الوحيد في الزوج المستقبلي 

القاهرة(صدى):

تحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن أصعب المواقف التي واجهتها في حياتها وهي الانتقادات التي أُثيرت ضدّها بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائيّ في دورته الماضية، موضحة أنّها لم تستطعْ أنْ تتخطّى هذا الموقف.

ولفتت “يوسف”، إلى أنّ أكثر ما يضايقها هو التّدخّل في حياة الناس، مبينة أنّ السوشال ميديا أفسدت الخصوصية التي كان يتمتّع بها كلّ شخص، وبسببها بات الجميع يتدخّل فيما لا يعنيه.

وأكدت يوسف أنّها لم تر نفسها امرأة ناجحة في الزّواج، وهذا ليس معناه الفشل، ولكنّه “حظها سيء” بحسب تعبيرها، لافتة إلي أنّ ما يهمّها حاليًا بناتها والعمل على تربيتهنّ بشكل صحيح، وهذا يجعلها ترفض التفكير في الزّواج حاليًا.

وقالت إنها في حال تفكيرها في الزّواج مجددًا، فستختار رجلاً يكون لديه “رحمة” بمن حوله، مردفة أنّ هذه أكثر صفة تحبّها في الرّجل.