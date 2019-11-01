برشلونة يقترب من التعاقد مع «سينسي»
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن جوزيبي ريسو، وكيل أعمال ستيفاتو سينسي لاعب إنتر ميلان، يتواجد في برشلونة، وقد يكون لذلك علاقة بمستقبل اللاعب.
وكشفت التقارير أن تواجد ” ريسو ” في برشلونة لا يخرج عن يطلب احتمال من اثنين، الأول يخص سعي إنتر ميلان للتعاقد مع إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال، والثاني بحث إمكانية انتقال ” سينسي ” إلى نتر ميلان.
وقد يوافق برشلونة على التخلي عن أحد نجميه ” فيدال أو راكيتيتش ” في يناير المقبل، بشرط أن يكون ذلك خلال صفقة تبادلية يرتدي بموجبها سينسي قميص البارسا.
وكان ” سينسي ” قد انتقل إلى إنتر ميلان الصيف الماضي، قادمًا من ساسولو بعقد إعارة مع إمكانية الشراء.
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