برشلونة يقترب من التعاقد مع «سينسي»

ماجد محمد(صدى):

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن جوزيبي ريسو، وكيل أعمال ستيفاتو سينسي لاعب إنتر ميلان، يتواجد في برشلونة، وقد يكون لذلك علاقة بمستقبل اللاعب.

وكشفت التقارير أن تواجد ” ريسو ” في برشلونة لا يخرج عن يطلب احتمال من اثنين، الأول يخص سعي إنتر ميلان للتعاقد مع إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال، والثاني بحث إمكانية انتقال ” سينسي ” إلى نتر ميلان.

وقد يوافق برشلونة على التخلي عن أحد نجميه ” فيدال أو راكيتيتش ” في يناير المقبل، بشرط أن يكون ذلك خلال صفقة تبادلية يرتدي بموجبها سينسي قميص البارسا.

وكان ” سينسي ” قد انتقل إلى إنتر ميلان الصيف الماضي، قادمًا من ساسولو بعقد إعارة مع إمكانية الشراء.