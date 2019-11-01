ألكسندر أرنولد يتطلع لارتداء شارة قيادة ليفربول

نواف السالم(صدى):

يعتزم ترينت ألكسندر-أرنولد (21 عامًا) ظهير أيمن ليفربول ارتداء شارة قيادة الفريق، عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين، وخوض مباراته الـ100 مع النادي، غدًا السبت.

ولفت ألكسندر-أرنولد: “ لا أخجل من قول ذلك (يصبح قائدًا لليفربول)، لأن هذا حلمي“، مبينا: ”سواء تحقق الحلم أو لم يتحقق، فالأمر ليس بيدي. لست من يختار القائد. لكن هذا شيء أود تحقيقه في يوم من الأيام. قيادة ليفربول شيء أحلم به دائمًا ويحفزني“.

وأشار الدولي الإنجليزي: ”كنت دائمًا لاعبًا في ليفربول والنادي مثّل بيتي. لم أفكر مطلقًا في الانتقال إلى أي مكان آخر“، موضحا: ”عندما كبرت كان حلمي دائمًا اللعب في ليفربول. الآن أنا أعيش الحلم ولا أرى أن ذلك سيتغير“.