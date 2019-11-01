دراسة.. الرجال يملكون حس الفكاهة أكثر من النساء 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة حديثة أن الرجال يملكون حس الفكاهة والقدرة على إضحاك الناس أكثر من النساء في المتوسط.

كشفت نتائج الدراسة أن الرجال لديهم قدرة أكثر على إنتاج الكوميديا أكثر من النساء، كما أن الدراسة لا تشير إلى أن جميع الرجال أكثر قدرة على إضحاك الآخرين من جميع النساء، مع كون العديد من النساء الكوميديات أكثر تسلية من 99% من الرجال.

وتوصل باحثون لتحديد ما إذا كانت الصورة النمطية بأن الرجال مضحكون أكثر من النساء لها أي أساس في الواقع، حيث تشارك كل من الرجال والنساء في هذه الصورة النمطية، لكن بطبيعة الحال، لمجرد وجودها لا يعني أنها حقيقية.