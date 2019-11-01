مواطن يضطر لدفع 3 آلاف ريال تعويض عن موت قطة

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة الخبر واقعة غريبة لعائلة سعودية اضطرت لدفع تعويض قيمته 3 آلاف ريال بعدما تسبب طفل من العائلة في موت القطة .

وروت والدة الطفل التفاصيل ، مشيرة إلى أن طفلها كان برفقتها عندما ذهبت لتشرب القهوة مع جارتها المقيمة والتي تحمل الجنسية العربية ، وأثناء الزيارة فوجئت بإبنها “5 سنوات ” وهو يسحب القطة بحبل ربطه في عنقها .

وتابعت أنه هرعت مع جارتها لتفقد القطة لتفاجأ بأنها قد ماتت ، بينما دخلت صاحبة المنزل في نوبة من البكاء والتشنج طالبة من الطفل ووالدته مغادرة المنزل .

ورغم صعوبة الموقف حاولت المواطنة والدة الطفل تهدئة جارتها لكنها رفضت ، مما اضطرها للخروج .

وأضافت أنها روت الواقعة لزوجها الذي وعد بشراء قطة بديلة فيما رفضت الجارة وطالبت بتعويض قيمته 10 آلاف ريال ، قائلة أن قطتها شيراز وتعيش معها منذ 4 سنوات ، وبعد مفاوضات وصل المبلغ إلى 3 آلاف ريال دفعها والد الطفل .