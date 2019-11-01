بالفيديو .. صورة تحرج المريسل مع «الجابر» في بداياته ويبرر : هو من طلب التصوير معي

نواف السالم(صدى):

علق الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل على صورة قديمة له مع “سامي الجابر ” نشرها أحد المغردين متساءلاً عن سبب تصويره معه بينما قلل “المريسل ” من شأن “الجابر ” سابقاً .

وقال المغرد الذي تم طرح تغريدته في حوارعلى قناة ” 24 الرياضية ” : المريسل في الحلقة السابقة قال إن إدارة النصر لم ترد على سامي لكي ما تعطيه أكبر من حجمه.. طالما تراه كذالك لماذا سعيت للتصوير معه وهو في بداياته ولم يكبر بعد .

وقال “المريسل ” : “الجابر” هو من سعى للتصوير معه وكان ذلك في حفل عشاء غالباً للاتحاد السعودي فما كان منه إلا أن لبى الطلب قائلا: تفضل .

وأثار رده حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، إذ اعتبره البعض إهانة لـ “الجابر ” ، بينما قال آخرون أن المواقف والتصريحات متناقضة وغيرها من التعليقات .