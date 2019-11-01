هدية ثمينة.. تركيا تُرسل طائرتين للعراق محملتين بمواد لمكافحة الشغب

أنقرة(صدى):

بعثت الحكومة التركية طائرتين محملتين بمواد لمكافحة الشغب “هدية لوزارة الداخلية العراقية”، حيث شملت المواد ملابس عسكرية ضد الشغب وغاز مسيل للدموع و عصي المكافحة.

واتهمت قوات الأمن العراقية بإطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك ميلشيات مدعومة من إيران بقنص المحتجين الغاضبين على الفساد في البلاد وتدخل إيران في شؤونهم.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر في العراق، قتل 240 شخصا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص الحي.