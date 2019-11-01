«آل مغني» عن إسقاط عضويته: سكت احتراما لـ الكيان

نواف السالم(صدى):

تحدث سعد بن ثابت آل مغني عن قرار نادي النصر الذي أعلنه أمس الخميس، بإسقاط عضويته من النادي.

وعن ذلك، قال ” آل مغني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أولاً أنا لم أتقدم بطلب العضوية، المبلغ الذي دفعته كان دعم وليس طلب عضوية، لكن سكت احترامًا للكيان، وهذا الشيء مثبت في إعلان النادي أنه دعم من حر مالي حباً لهذا الكيان ” .

وتابع: ” ثانيًا الخطاب الذي تم رفعه للهيئة وطلب تمديد الترشيح، هذا الخطاب مزور ولم أوقع عليه، وبسبب هذا الخطاب تم ترشيحكم ” .

كما صرح بأنه لا يهمه أن يكون عضوًا ذهبيًا ولم يبحث عن ذلك ولم يرد أي شهرة كما يدعي البعض، لكن عندما تم إقحامه في العضوية لم يرض بما رآه.

وأكد على أن القانون سيأخذ مجراه وإسقاط العضوية ليس انتصارًا، وهو مع النصر للأبد.

وكانت إدارة نادي النصر قد أعلنت عن إسقاط عضوية سعد بن ثابت آل مغني بأثر فوري

؛ بعد استكمال الاجراءات النظامية بشأنه بحسب ما نصت عليه المواد ” 9 – 10 ” من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

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