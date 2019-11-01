مرضى بالمئات من جراء السجائر الإلكترونية 

واشنطن(صدى):

بلغ عدد المرضى بسبب السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة 1800، وذلك في أحدث أرقام تكشف تزايد ارتفاع أعداد الجرحى.

واتضح أن 1888 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة تم الإبلاغ عنها في 49 ولاية، ويشمل هذا 37 حالة وفاة في 24 ولاية، وإجمالا يزيد هذا بواقع 284 حالة.

وتبين أن معظم الذين مرضوا أنهم دخنوا المنتجات، التي تحتوي على مادة تي إتش سي المكون المسبب تنشيط الخلايا العصبية في الماريغوانا.

ودعا مسؤولو الصحة الناس لتجنب السجائر الإلكترونية، وخاصة المنتجات التي تحتوي على تي إتش سي ويتم شراؤها من الشارع.