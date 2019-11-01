«ترامب» يعلن تغيير محل إقامته بسبب سوء معاملته

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعتزامه تغيير محل إقامته من منزله بعمارة “ترامب تاور ” بنيويورك إلى منتجه “بالم بيتش بولاية فلوريدا .

وأرجع”ترامب ” ذلك بسبب المعاملة السيئة والضرائب التي تُفرض عليه ، قائلاً : على الرغم من حقيقة أني أدفع ملايين الدولارات ضرائب ، يعاملني بعض الزعماء السياسيين في المدينة والولاية معاملة سيئة… أنا مكره لاتخاذ هذا القرار، لكنه في نهاية الأمر سيكون الأفضل لجميع المعنيين .

وأضاف في تغريدة له على “تويتر ” : سأجعل أنا وعائلتي من منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا مقر إقامتنا الدائم .

وأكد أنه سيواصل تقديم الخدمات لنيويورك ، قائلاً : كرئيس، سأكون دائما هناك لمساعدة مدينة نيويورك وشعب نيويورك العظيم. سيكون لها دائما مكان خاص في قلبي .