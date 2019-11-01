بالفيديو .. «فيحان»: لوكنت غير سعودي لتم تكريمي و «ملاك الحسيني» اعتذرت لي

الرياض(صدى):

خرج نجم السوشيال ميديا “فيحان ” عن صمته إزاء أزمته مع المذيعة ملاك الحسيني بعدما عرضته للتجريح والإهانة خلال لقاءه معها ببرنامج”الحراك مع ملاك ” .

وأكد “فيحان” أن “الحسيني ” تواصلت معه واعتذرت له بعدما تفاجأت من رد فعل الجمهور المتعاطف له وإستيائه من هجوم “الحسيني ” عليه .

وقال “فيحان ” في لقاء تليفزيوني معه : تواصلت معي بعد اللقاء وانصدمت من رد فعل المجتمع وهي اعتذرت لي وأنا التمست العذر لها.. ولو كنت من جنسية أخرى لكنت حظيت بتكريم كبير.. يمكن عشان أنا ابن البلد شعروا أنه فيه منافسة.. وملاك الحسيني هتزورني في البيت قريبًا .

وحول سر عدم رده عليها أثناء البرنامج ، قال : أنا أتعامل بأصلي وتربيتي فالحمد الله كنت متزنًا ولرغم الاستفزاز ماسك نفسي .

وأضاف : الحمد لله لقيت تعاطف كبير من المجتمع.. واللي صار إنه للأسف الشديد عند أغلب الإعلاميين يستفزون الضيوف لرفع التريند ونسبة المشاهدة وللأسف الشديد نفتقد المهنية

وحول سر إرتداءه النظارة قال أنها أصبحت جزء من شخصيته ولها طعم خاص يضيف إليه الغموض لدى الجمهور .

وكانت “الحسيني ” قد أثارت الجدل وإستياء الجمهور ، بعدما قالت لفيحان أثناء لقاءها معه أنها ” لا تتابع من مثله ” ، وإنه “أوفر ” ، وغيرها من العبارات الناقدة .