وزير الصناعة: المملكة تعمل على تصنيع ما نستورده لتعظيم العوائد الاقتصادية

علي القحطاني(صدى):

كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن من بين توجهات المملكة الصناعية تصنيع ما يجري استيراده؛ لتعظيم العوائد الاقتصادية.

وصرح ” الخريف ” بأن القطاع الصناعي في المملكة يتمتع بميزات نسبية، خاصة قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية، في ظل تتمتع المملكة بموقع جغرافي متميز.

يذكر أن المملكة 7551 تحتضن مصنعًا مرخصًا بإجمالي قوى عاملة يزيد على 800 ألف عامل وعاملة، بحجم استثمارات في القطاع الصناعي يتجاوز تريليون ريال.