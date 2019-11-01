في ظل التظاهرات ضده.. إيران تتدخل لمنع الإطاحة برئيس الوزراء العراقي

طهران(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن إيران تدخلت لمنع الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك في ظل المظاهرات التي تفجرت منذ أسابيع احتاجاجًا على أداء الحكومة.

وعن تفاصيل ذلك، طلب رجل الدين الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر من ” عبد المهدي ” بأن يدعو لانتخابات مبكرة؛ لتهدئة الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق.

وفي اجتماع سري عقد ببغداد يوم الأربعاء، تدخل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وطلب من ” العامري ” وقيادات الحشد الشعبي الاستمرار في دعم عبد المهدي.

فيما قال مسؤول أمني إيراني لـ ” رويترز ” : ” إن الأمن العراقي مهم بالنسبة لنا وقد ساعدناه من قبل.. قائد فيلق القدس يسافر إلى العراق ودول أخرى بالمنطقة من آن لآخر، وبخاصة عندما يطلب منا حلفاؤنا العون ” .