ارتفاع هامشي لأسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال التداولات الآسيوية لكنها لا تزال تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، مع ارتفاع المخزونات الأمريكية وعودة عدم اليقين بشأن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى الرغم من تقرير أشار إلى إثارة بكين شكوكًا حول إمكانية التوصل لاتفاق تجاري شامل طويل الأجل مع واشنطن، إلا أن الرئيس الأمريكي “ترامب” إن الولايات المتحدة والصين تبحثان عن موقع جديد لتوقيع “المرحلة الأولى” من الاتفاق التجاري في نوفمبر، بعدما تم إلغاء القمة القادمة في تشيلي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير هامشيًا بنسبة 0.2% أو بمقدار 12 سنتًا إلى 59.74 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:51 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تراجعت عقود ديسمبر – التي انتهت صلاحيتها- أمس إلى 60.23 دولار للبرميل.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.44% أو 24 سنتًا عند 54.42 دولار للبرميل، عقب تراجعها أمس إلى 54.18 دولار.

ورغم تحقيق برنت والخام الأمريكي مكاسب شهرية خلال أكتوبر، إلا أنهما يتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 4% تقريبًا لكل منهما.