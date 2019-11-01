فوائد مذهلة للماريجوانا.. أبرزها محاربة السرطان 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف باحثون عن أدوية كيماوية تستخدم في علاج مرض السرطان تعتمد على مركبات مأخوذة من الماريغوانا، بعد أن تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل مرضى السرطان.

وقال باحثون إن هذه الأدوية “الدرونابينول”، وهي كبسولة تحتوي على مادة هيدروكنابينول، وقد تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج الغثيان وفقدان الشهية والوزن الناجم عن العلاج الكيماوي.

واستخدم في الولايات المتحدة دواء “نابيلون”، وهو عبارة عن ماريغوانا صناعية تعمل على علاج الغثيان والقيء، وهما من الأعراض الجانبية للعلاج الكيماوي، كما يساعد دواء يطلق عليه اسم “نابيكسيمولز”، ويعتمد على مكونات من الماريغوانا، في التخفيف من آلام أمراض أخرى، وهو عبارة عن بخاخ يتم تناوله عبر الفم.

واستخدمت أدوية الماريغوانا حاليا في كندا وأجزاء من أوروبا لعلاج الألم الناجم عن السرطان وتشنجات العضلات المرتبطة بالتصلب، حيث أن الماريغوانا تلعب دورها فعلات في تبطيء نمو بعضل الأورام السرطانية، وفي بعض الحالات تعمل عل وقفها.