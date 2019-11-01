«الإسكان» تفاجئ مستفيديها أصحاب القروض القائمة قبل 2017
فاجأت المستفيدون المسجلون على بوابة وزارة الإسكان من أصحاب القروض القائمة قبل العام 2017، برسائل نصية من الوزارة أعادت إليهم الأمل في الحصول على الدعم السكني.
وأوضحت وزارة الإسكان في رسائلها لهؤلاء المستفيدين الذين لا زالت طلباتهم تحت الدراسة، ضرورة تحديث البيانات بالدخول عبر رابط أرفقته مع الرسالة.
وكان برنامج “سكني” الذي أطلقته كان يستثني العقود المبرمة قبل 1/1/2017 من الدعم، غير إنه وفقاً لهذه الرسائل فإن “آلية القرض المدعوم” ستشمل حتى مستفيدي القروض التمويلية المستحقة قبل العام 2017.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1410 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يوفقهم ولا يوفق الصندوق العقاري..