«الإسكان» تفاجئ مستفيديها أصحاب القروض القائمة قبل 2017

نايف السالم(صدى):

فاجأت المستفيدون المسجلون على بوابة وزارة الإسكان من أصحاب القروض القائمة قبل العام 2017، برسائل نصية من الوزارة أعادت إليهم الأمل في الحصول على الدعم السكني.

وأوضحت وزارة الإسكان في رسائلها لهؤلاء المستفيدين الذين لا زالت طلباتهم تحت الدراسة، ضرورة تحديث البيانات بالدخول عبر رابط أرفقته مع الرسالة.

وكان برنامج “سكني” الذي أطلقته كان يستثني العقود المبرمة قبل 1/1/2017 من الدعم، غير إنه وفقاً لهذه الرسائل فإن “آلية القرض المدعوم” ستشمل حتى مستفيدي القروض التمويلية المستحقة قبل العام 2017.