منظمة العفو تدين استخدام قنابل تخترق جماجم المتظاهرين بالعراق

بغداد(صدى):

أكد تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية، وجود إصابات مروعة وقاتلة تعرض لها المحتجون في العراق بسبب قنابل تشبه القنابل المسيلة للدموع، اخترقت جماجم المتظاهرين بطريقة مروعة.

وأوضحت المنظمة، أن هذه القنابل يتم إطلاقها على المتظاهرين من أجل قتلهم وليس لتفريقهم؛ داعيةً السلطات العراقية فورا وشرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى في بغداد للتوقف عن استخدام هذا النوع من القنابل القاتلة والتي لم يسبق لهما مثيل، بحسب موقع «العربية. نت».

وقالت منظمة العفو أن هذه القنابل تسببت في مقتل خمسة محتجين على الأقل خلال عدة أيام؛ فيما عقدت مقابلات مع العديد من شهود العيان، واستعرضت السجلات الطبية واستشارت المهنيين الطبيين في بغداد، فضلاً عن أخصائي طب شرعي مستقل حول الإصابات المروعة التي تسببت فيها هذه القنابل منذ 25 أكتوبر.