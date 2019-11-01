كوريا الشمالية تختبر قاذفات صواريخ متعددة الفوهات

سيئول(صدى):

أجرت كوريا الشمالية اليوم تجربة أخرى لقاذفات صواريخ عملاقة متعددة الفوهات حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الرسمية.

ويشير أحدث اختبار لقاذفات الصواريخ إلى زيادة تطور الأسلحة الكورية الشمالية وسط تعثر المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك الاختبار في أعقاب تجربتين في شهري أغسطس وسبتمبر لنفس السلاح، واللتين أشرف عليهما الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقالت الوكالة إن الاختبار الذي أجري اليوم تحقق من أن نظام الإطلاق المستمر لقاذفات الصواريخ المتعددة قادر على التدمير التام لمجموعة أهداف للعدو بضربة خاطفة.