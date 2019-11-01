شاب يقتل طبيب نساء كتب له أدوية أساءت حالته النفسية

القاهرة(صدى):

أقدم شاب على قتل طبيب النساء والتوليد في إحدى المحافظات المصرية؛ حيث طعنه 7 طعنات بسبب قيام المجنى عليه، بإعطائه أدوية تسببت له فى حالة نفسية سيئة، فقرر قتله والتخلص منه.

وكان الطبيب موجودا بعيادته الخاصة لمباشرة عمله، وخرج يستغيث من آثار الطعنات، بعد قيام مجهول بدخول العيادة والتعدى عليه بسلاح أبيض ولاذ بالفرار، وتم نقله من قبل الأهالى إلى مستشفى القرين العام وتوفى فور وصوله.

واتضح أن الجاني يعانى من حالة نفسية سيئة، واتهم الطبيب بإعطائه أدوية تسببت له فى حالة نفسية سيئة، وتبين أنه لاذ بالفرار إلى محافظة القاهرة للاختباء وتم ضبطه، وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق وأحالته للمحكمة.