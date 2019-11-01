بالفيديو.. رجل وزوجته يعذبان طفلته من شرفة المنزل بطريقة مروعة

عمّان(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية في الأردن، من القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو يعذب ابنته بمساعدة زوجته من شرفة المنزل بطريقة مروعة.

وكشف مقطع فيديو، عن الرجل وزوجته وهما يحملان جسد الطفلة الصغير، ثم يقلبانها رأسًا على عقب، ثم يُوجهانها بيديهما أسفل حافة الشرفة، ويتركان جسدها متدليًا لنحو دقيقة.

ومن جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، المقدم عامر السرطاوي، أن التحقيقات أظهرت أن من قاما بالاعتداء على الطفلة، هما والدها وزوجته التي تحمل الجنسية السورية؛ حيث: تم ضبطهما، والتحفظ على الطفلة، والتي تبين أنها بصحة جيدة.