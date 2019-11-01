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بالفيديو.. لحظة بكاء أحلام بسبب فجر السعيد

بالفيديو.. لحظة بكاء أحلام بسبب فجر السعيد
أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو عن لحظة بكاء الفنانة الإماراتية أحلام على الهواء مباشرة في نهاية إجابتها على أحد الأسئلة التي كانت مكتوبة لها داخل ظرف في الكواليس عبر شاشة «MBC».

وتوقف التصوير الخاص ببرنامج «The Voice1»؛ حينما تذكّرت أحلام صديقتها الإعلامية فجر السعيد التي ترقد في المستشفى.

وكانت أحلام قد علقت عبر حسابها على «تويتر» داعية بالشفاء العاجل للإعلامية الكويتية، التي تعرّضت لأزمة صحية شديدة في الأيام الماضية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30102 ] نشر منذ 49 دقيقة

اوكي حلومه

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