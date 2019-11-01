آلام الرقبة قد تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس

عادل الحربي(صدى):

أكد الأطباء أن سرطان البنكرياس ينجم عن النمو غير الطبيعي وغير المنضبط للخلايا في البنكرياس، وهي غدة كبيرة تشكل جزءًا من الجهاز الهضمي.

وأوضح الأطباء أن سرطان البنكرياس يصيب الرجال الأكبر سنًا، حيث يتم تشخيص حوالي نصف الحالات الجديدة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، ولا يسبب ورم البنكرياس عادة أي أعراض، مما قد يجعل من الصعب تشخيصه.

وتعد أحد الأعراض الموضعية الأولى لسرطان البنكرياس هو الألم في منطقة الرقبة أو الظهر أو المعدة، والذي قد يأتي ويذهب في البداية وغالبًا ما يكون أسوأ عند الاستلقاء أو بعد تناول الطعام.

ويبدأ غالبًا كإزعاج عام أو ألم في منطقة البطن يمكن أن ينتشر إلى الظهر، بالإضافة إلى الألم في المعدة أو العنق أو الظهر، يمكن أن يكون فقدان الكثير من الوزن دون سبب معين من أعراض سرطان البنكرياس.