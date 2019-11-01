إطلاق أعيرة نارية باتجاه مركبات ومسكن معلمين في رنية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

فوجئ بعض المعلمين بصوت أعيرة نارية كثيفة من سلاح رشاش تم إطلاقها من مجهولين في اتجاه مركباتهم ومقر سكنهم القريب عن مدرستهم بأحد المراكز الجنوبية التابع لمحافظة رنية، فجر الثلاثاء الماضي.

وباشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة رنية الحادثة في وقتها، وما زالت التحقيقات جارية؛ فيما كشف مصدر مطلع في «تعليم الطائف» صحة الواقعة.

وأوضح تعرض أكثر من أربع من مركبات المعلمين لأعيرة نارية من قِبل مجهولين بشكل عشوائي، بينما فتحت شرطة محافظة رنية تحقيقًا موسعًا في القضية لكشف ملابسات الواقعة بحكم الاختصاص.