بسبب فتوى الزواج.. «آل معيوف» يقاضي الشاعر خالد المريخي

علي القحطاني(صدى):

رفع المحامي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف، دعوى قضائية ضد الشاعر خالد المريخي، الذي هاجمه بسبب فتوى أطلقها المعيوف تبيح التعارف قبل الزواج ما لم يكن هناك وقوعا في المحاذير.

وأوضح عبد الله آل معيوف، عبر حسابه على تويتر: «تقدمت صباح هذا اليوم بتحرير محضر لدى الشرطة ضد صاحب هذه التغريدة لإثبات واقعة انتهاك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتعدي على الحقوق الخاصة التي حفظها النظام، وتم إحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، وستأخذ العدالة مجراها».

ومن الجدير بالذكر، أن خالد المريخي كان قد رد على فتوى «المعيوف» بتغريدة قال فيها: «ماكل لحيه لازم تمثل الدين ….بعض اللحا يكرم هل الدين عنها».