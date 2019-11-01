بالفيديو.. «آيفون» تكشف عن هاتف مزود بنصف كيلو من الذهب

وكالات(صدى):

أزاحت شركة «كافيار» المتخصصة في تصنيع المنتجات الذهبية، الستار عن نسخة استثنائية من هاتف «آيفون 11 برو ماكس»، الذي وصفته بأنه سيكون «أغلى هاتف في العالم».

وسيتم تزويد الجهة الخلفية الخاصة به بنصف كيلو من الذهب الخالص عيار 18؛ فيما سيتم طرح هذا الهاتف بسعر خرافي يصل إلى 70 ألف دولار للنسخة العادية، و71 ألف و520 دولارًا أمريكيًّا للنسخة ذات سعة تخزين 512 جيجابايت.

وستطرح الشركة نسخة أخرى أقل سعرًا، ولكن من دون نصف كيلو من الذهب؛ حيث سيتم تزويدها فقط بأحجار كريمة أو الأجرام السماوية من كوكب المريخ أو القمر أو النيازك.