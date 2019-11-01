بالفيديو والصور.. المصارع «منصور» يهزم سيزارو في عرض WWE كراون جول

محمد السعران تصوير: منصور حزام(صدى):

نجح المصارع السعودي منصور الشهيل، في تحقيق انتصار ثمين على السويسري أنطونيو سيزارو، في عرض WWE كراون جول المقام بالعاصمة الرياض.

وعلق «منصور» عقب الفوز: «سعيد للغاية بتحقيق هذا الانتصار العظيم الذي جاء بصعوبة كبيرة، لقد حلمنا يومًا ما أن يتواجد أحد المصارعين السعوديين على الساحة، والحلم قد تحقق، بل حققت الانتصار».

وكان منصور الشهيل قد فاز بأكبر «باتل رويال» في التاريخ في عرض «سوبر شوداون» ، وسيلتقي في مواجهة نارية مع نظيره سيزارو، كما سيشارك بطل الملاكمة للوزن الثقيل الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري وبطل WWE بروك ليسنر وبطل اليونيفرسال سيث رولينز والكثير غيرهم.