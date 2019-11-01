تركي آل الشيخ يعلن تكفله بعلاج نجم الأهلي المصري في أمريكا«فيديو»

نواف السالم(صدى):

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه سيتكفل بعلاج لاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا في أمريكا.

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو له، قائلًا: « الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخوه، ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله، أحسن مركز متخصص ويرجع لينا احسن من الأول بإذن الله».

وأضاف : «السعودية ومصر إيد واحدة، واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور».

وشهدت الفترة الأخيرة تقرُّب تركي آل الشيخ من النادي الأهلي المصري وحل الخلافات التي حدثت بين محمود الخطيب رئيس النادي وآل الشيخ، خلال الفترة الماضية.

يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من إصابة نفسية أثرت على عضلاته، وأعلن النادي الأهلي عن بدء مرحلة علاجة خلال الفترة الماضية، وكذلك عن تجديد عقده دعمًا له.