بالفيديو.. راكب دراجة نارية ينجو من موت محقق أسفل قطار

لندن(صدى):

تمكن راكب دراجة نارية من النجاة من موت محقق بمدينة كنت البريطانية ، بعد أن كاد قطار مسرع أن يطيح به، في لقطات تحبس الأنفاس، ولولا العناية الإلهية لكان الرجل في عداد الموتى.

وشاهد راكب الدراجة النارية المسار الخاص بالقطار مغلقًا، لكنه أصر على العبور، وفتح الباب ثم تسلل منه نحو المسار، لكنه أدرك أن الوقت قد فات بالفعل على العبور من أمام القطار فتراجع بدراجته النارية إلى جانب الطريق بسرعة شديدة، ليمر القطار من مكانه تمامًا.

وظهرت امرأة تتبعه وتقف مصدومة من المشهد، ولا تصدق أنه لم يدهس أسفل القطار.