وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي تحليل الأعمال، أخصائي تسويق (عدد 3 وظائف)، مشرف تسويق (عدد 3 وظائف)، أخصائي وسائل الإعلام، مشرف جودة.

بالإضافة إلى مشرف تحليل الأعمال، مشرف مبيعات أول (عدد 5 وظائف)، مدير حسابات، مدير حسابات رئيسي (عدد 3 وظائف).

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا :