أنمار الحائلي: النادي سيشهد تغييرات كبيرة في الميركاتو

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، أن النادي سيشهد تغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي 2020.

وقال عن مدرب الفريق: « أتواصل مع لاعبين قدامى في العميد من أصحاب الرؤى الفنية الجيدة والمدرب الجديد سيكون مع الفريق في غضون أيام قليلة».

وأوضح أنه ليس له علاقة بتفريغ المدرجات في ملعب الجوهرة، مؤكدًا أنه دائماً يقف إلى صف الجمهور الاتحادي.

يأتي ذلك بعد خسارة ديربي جدة، أمام الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.