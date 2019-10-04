calendar

الموسيقى سكينةُ وإطمئنان

Time منذ 5 أشهر
Views 4240
Comment 13
رياض عبدالله الزهراني
رياض عبدالله الزهراني

(صدى):
ورد عن العظيم أرسطو مقولة عن الموسيقى تعد بمثابة قانون لا يتغير فهو يقول  "

الموسيقى أسمى من ان تكون أداة للهو والسرور ... فهي تطهير للنفوس وراحة للقلب " وليس أرسطو فحسب من تحدث عن الموسيقى فالفيلسوف الألماني نيتشه: قال " الحياة من غير موسيقى غلطه كبيرة ".

والفيلسوف اليوناني افلاطون: أبدع حين قال " الموسيقى تعطي روحاً للكون اجنحه للعقل ورحلات مجانيه للخيال " وعالم الفيزياء اينشتاين كانت لديه أمنية عبر عنها بقولهِ "لو لم أكن فيزيائياً لكنت موسيقي الموسيقى أحلام يقضتي أرى الحياة من خلالها " ، هذه أقوال العظماء الذين كانت تمثل لهم الموسيقى الحياة والجمال والروحانية والسلام الذي لا ينضب ، عندما كانت مجتمعاتنا العربية تُقدر الفنون وتركض خلف الحفلات الموسيقية كانت مطمئنة لا تعرف العنف ولا التشدد فكل بقعةِ من أرضها تشدو بصوت الجمال وتحتضن فرقةِ موسيقية تتراقص على أنغامها الأرواح قبل الأجساد فالقاهرة تنام على ايقاعات أم كلثوم والرياض تصحو على أنغام طلال ومعاصريه من الفنانين القدامى وبيروت يسحرها صوت فيروز وهلم جرا ، لكن مالذي حدث وتغير بعد تلك السنوات المفعمة بالحب والإبداع فكل شيء قد تغير فبدل الموسيقى حلت الأناشيد الجهادية و أخذت الذائقة البشرية فالتدهور وارتفع صوت التكفير والتحريم وخلت الأندية من الروائع الموسيقية ليحل محلها الوعظ ومظاهر التشدد والانغلاق الفكري ، أُصيبت المجتمعات بالجفاف العاطفي والتصحر ونال منها الخوف لدرجة أن جيلاً بأكمله تربى على قصص العذاب ونشأ خائفاً غير مُدركاً لحقيقة أن الله كتب على نفسهِ الرحمة والمغفرة ولم يكتب على نفسه العذاب وشقاء الإنسان ، مجتمعنا ليس استثناءً من تلك الكارثة فهو من جملة المجتمعات التي اختطفتها الصحوةبل من أكثرها تأثراً بذلك المرض الذي بدأ ينحسر ويتلاشى شيئاً فشيئاً ، هناك من يقف ضد الموسيقى والفنون والسبب تأثره بآراء ترى حرمتها وضرورة رفضها وهذا حق لكن لماذا يُحرم مجتمع بأكمله من الفن والموسيقى إرضاءً لفئةِ معينة ، المعادلة تغيرت فاليوم ليس كالأمس والموسيقى ليست آلة تدمير بل هي حياة ما حلت بأرضِ إلا ونمت غصون الحب والجمال على جنباتها ، لكي تبقى الموسيقى وتتمدد يجب إشاعة جمالها في الفضاء ولا وسيلة أفضل من إقامة المعاهد والفعاليات الموسيقية فتلك وسائل حافظة للفن وناشرةُ له دون ضوضاءِ تُذكر ، نحتاج لأن يدرس أبنائنا الفن والموسيقى صغاراً ليطمئنوا كباراً نحتاج لمعاهد تُخرج فنانين يخلفون بيتفوهن وروائعة التي لا تعد ولا تُنسى .

من حق أنفسنا علينا بث الطمأنينة والسكينة فيها وإعطائها جرعة آمل كل صباح ومساء فبتاريخنا الفني الموسيقى ما يكفي من مضادات الطمأنينة والسلام التي لا يستغني عنها عقلُ سليم ، ربوا ابناءكم على السلام وغذوا أرواحهم بالموسيقى فهي الوجه الحقيقي للحياة والجمال فلولاها ما بكى العُشاق وصدحت الطيور بترانيم الحياة والسلام.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبل البحر
حفظ ماء الوجه أولى للمحتاج وأتقى للمتصدق
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
حسبك الله يا أموره ليش ما تقولي اليوسفي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
حسبك الله يا أموره ليش ما تقولي اليوسفي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
🤔🤔🤔🤔🤔🤔اول مره اسمع بذي الفاكهة
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
المشكله فين احصل الزيت الطيب

أخر الأخبار

الشعوب تواجه " كورونا " بالثوم
الشعوب تواجه " كورونا " بالثوم
Time منذ 8 دقائق Views 150
كورونا يتسبب في تهميش حزب الله 
كورونا يتسبب في تهميش حزب الله 
Time منذ 8 دقائق Views 1141
مساجد حوطة سدير تعلن عن المساجد المخصصة لصلاة الجمعة
مساجد حوطة سدير تعلن عن المساجد المخصصة لصلاة الجمعة
Time منذ 9 دقائق Views 1120
أمريكا تكشف جرائم تركيا وممارستها للاعتقال والتعذيب
أمريكا تكشف جرائم تركيا وممارستها للاعتقال والتعذيب
Time منذ 12 دقيقة Views 1196
الصحة تطرح مشروع إنشاء وتشغيل مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة للقطاع الخاص
الصحة تطرح مشروع إنشاء وتشغيل مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة للقطاع الخاص
Time منذ 14 دقيقة Views 1185
محمد آل جابر: نعمل بكل جهدنا لتنفيذ اتفاق الرياض
محمد آل جابر: نعمل بكل جهدنا لتنفيذ اتفاق الرياض
Time منذ 18 دقيقة Views 1205
أصالة كامل تثير الدهشة بتسريحتها
أصالة كامل تثير الدهشة بتسريحتها
Time منذ 19 دقيقة Views 323
النيابة تصدر قرارا عاجلا بشأن واقعة " التنمر على صيني " في مصر 
النيابة تصدر قرارا عاجلا بشأن واقعة " التنمر على صيني " في مصر 
Time منذ 20 دقيقة Views 59
ولي عهد دبي يُعلن خفض رسوم البلدية إلى 50%
ولي عهد دبي يُعلن خفض رسوم البلدية إلى 50%
Time منذ 24 دقيقة Views 1309
الرئيس البرازيلي يعلن مقابلة ترامب لوزير مصاب بكورونا
الرئيس البرازيلي يعلن مقابلة ترامب لوزير مصاب بكورونا
Time منذ 28 دقيقة Views 1341