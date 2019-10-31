الإرياني: لا صحة لرفضنا التوقيع على اتفاق الرياض

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أنه لا صحة لما تردده بعض الأبواق الإعلامية عن عرقلة أو رفض حكومي للتوقيع على اتفاق الرياض بهدف خلط الأوراق والإساءة لمواقف الحكومة وتضليل الرأي العام.

وأضاف خلال تصريحات له مساء اليوم الخميس: «نجدد الدعوة للتعامل البناء مع الاتفاق والابتعاد عن المزايدة والمناكفات السياسية والعمل الصادق على إنجاح الاتفاق».

وتابع: «التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض تم الأسبوع الماضي من قبل د.سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، وما يجري حاليا هو ترتيبات بروتكولية، إضافة لرغبة الأشقاء للالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصاً على توحيد الجهود».

وأشاد بالجهود الاستثنائية المتواصلة التي تبذلها المملكة لجمع كلمة اليمنيين وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وإرساء دعائم اليمن الاتحادي بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، في تجسيد عملي لحنكة الدبلوماسية السعودية ودورها البناء في اليمن والمنطقة.

كما ثمّن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود أخوية صادقة في الوقوف مع الشعب اليمني في محنته وإسناده في معركة استعادة هويته وعودته إلى محيطه العربي وارساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن الاتحادي الذي يتسع لجميع أبنائه في أجواء من التسامح والمحبة والإخاء.

واختتم: «نقدر تقديرا عاليا القيادة الحكيمة للرئيس عبدربه منصور هادي وحنكته وصلابة مواقفه الوطنية التي تتجلى في مختلف المصاعب والمحن التي مرت بها بلادنا وشعبنا، وتغليبه المصلحة الوطنية العليا في إدارة الأزمة وتوجيهه التوقيع على الاتفاق تحت سقف الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث».