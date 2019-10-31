منع مسلمة من دخول حانة بعدما رفضت خلع الحجاب

كانبرا(صدى):

منعت حانة في سيدني بأستراليا، شابة مسلمة، من الدخول بسبب حجاب الرأس، وذلك حيث رفض حارس البوابة دخولها مشترطا عليها إزالة حجابها أولا.

واعتبرت الشابة المسلمة هذا التصرف إهانة لها وتصرف يثير الحنق والغضب، ونشرت القصة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع القائمين على الحانة للاتصال بها للاعتذار عن هذا الخطأ.

وكانت سواليهة، طالبة الصحافة، التي تبلغ من العمر 21 عاما، في طابور الدخول مع أصدقائها، وهم من الاستراليين البيض، لدخول حانة باراجون هوتيل في سيدني لتناول العشاء بعد مشاركتهم في احتجاجات على تغيير المناخ نظمت في سيدني.

وقالت إقبال: “طالبني الحارس بخلع الحجاب متسائلا ما هذا الشيء؟ اخلعيه.. ورددها ثلاث مرات ولم أخف وجهي فالحجاب الذي كنت أرتديه هو الموجود في بطاقة هويتي”.

واتهمت إقبال الحانة الشهيرة في سيدني بالتمييز، مؤكدة أنهم اشترطوا عليها خلع الحجاب كي تدخل.