أمانة العاصمة المقدسة توضح سبب تعثر مشروع جسر معلق للمشاة
شهد مشروع إنشاء جسر معلق للمشاة على طريق عمر قاضي 64 بالشرائع، تعثرًا لوجود مسارات شبكة بنية تحتية تعيقه.
وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بتاريخ 9/8/1441 وبقيمة 5.358.040 ريالاً.
وأوضح المهندس رائد سمر قندي، المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، أن تعثر المشروع يرجع إلى تصريح الحفريات.
وأضاف: «نظراً لوجود مسارات شبكة بنية تحتية للخدمات، منها الكهرباء، تعيق عمل المشروع، وجار التنسيق مع الجهات الخدمية لاستخراج التصريح واستكمال العمل».
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