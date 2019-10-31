أمانة العاصمة المقدسة توضح سبب تعثر مشروع جسر معلق للمشاة

نايف السالم(صدى):

شهد مشروع إنشاء جسر معلق للمشاة على طريق عمر قاضي 64 بالشرائع، تعثرًا لوجود مسارات شبكة بنية تحتية تعيقه.

وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بتاريخ 9/8/1441 وبقيمة 5.358.040 ريالاً.

وأوضح المهندس رائد سمر قندي، المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، أن تعثر المشروع يرجع إلى تصريح الحفريات.

وأضاف: «نظراً لوجود مسارات شبكة بنية تحتية للخدمات، منها الكهرباء، تعيق عمل المشروع، وجار التنسيق مع الجهات الخدمية لاستخراج التصريح واستكمال العمل».