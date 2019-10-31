علي القحطاني(صدى):

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه مساء اليوم، لقطات من إطلاق الألعاب النارية في موسم الرياض.

وأعلن موسم الرياض في وقت سابق، أن فعالية الألعاب النارية سيتم إطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساءً ولمدة 5 دقائق من برج الفيصلية، وبرج المملكة، ومنطقة البوليفارد.

ويذكر أن موسم الرياض يضم أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.