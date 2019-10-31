وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة الراشد

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاد، عن وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر، والجبيل، وخميس مشيط.

وأوضحت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: منسق التوظيف (الخبر)، موظف مبيعات (الرياض)، موظف مبيعات (جدة)، مثبت الإطارات (الجبيل)، أخصائي الاتصالات التسويقية (الخبر)، مثبت الإطارات (خميس مشيط)، مثبت الإطارات (الرياض)، مثبت الإطارات (جدة).

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