المسند: عاصفة «مها» تتحول إلى إعصار غدًا

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ في جامعة القصيم، أن عاصفة «مها» متوقع أن تتحول إلى إعصار يوم غد الجمعة.

وقالت «المسند»، إن «عاصفة كيار تشيخ وتمشي الهوينا بسرعة دورانية بلغت 64كم/سا وتتحرك جنوب غرب، ميممة نحو جزيرة سقطرى».

وأضاف: «في حين عاصفة مها التالية لكيار، ما زالت في مرحلة الشباب وسرعتها الآن 111كم/سا، ومتوقع أن تتحول إلى إعصار يوم غد، وتتحرك في بحر العرب باتجاه الشمال».

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