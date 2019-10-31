تايسون فيوري يدخل حلبة المصارعة بالزي السعودي.. ونتاليا ولايسي محتشمتان (فيديو)
ظهر المصارع تايسون فيوري، اليوم الخميس، بالزي السعودي أثناء دخوله حلبة المصارعة في عرض «كراون جول 2019».
وأوضحت الكاميرات، النزال تايسون فيوري وهو يدخل مقر النزال بالزي السعودي التقليدي.
وانطلق العرض، مساء اليوم الخميس، وهو العرض الثاني الذي تستضيفه المملكة بعد عرض العام الماضي.
وفي أول نزال نسائي يقام بالمملكة، حسمت نتاليا النزال بالفوز على لايسي إيفانز ضمن عرض جوهرة التاج 2019، وكان الثنائي ترتديان زيًا محتشمًا.
Oh, you better believe @Tyson_Fury came prepared. #WWECrownJewel pic.twitter.com/8wf7YTPVhL
— WWE (@WWE) October 31, 2019
هلا والله pic.twitter.com/W1BlKX1FRL
— 𝕸𝖔𝖔𝖍𝖆❶➅🍄ッドん (@mooha203) October 31, 2019
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