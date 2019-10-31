بالفيدو..غوميز : يجب علينا أن لا نخسر النقاط وألم اصابتي لازال موجود

ماجد محمد(صدى):

علق لاعب الهلال غوميز على تعادل فريقه مع الفتح، بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال اللاعب : يجب علينا أن لا نخسر النقاط كما حدث اليوم، ونعتبر اليوم فوز والفترة الماضية كان الفريق لديه مباريات عديدة.

وأضاف : ألم اصابتي لازال موجود لكن بشكل بسيط واليوم كان عندي فرصة ولكن سأواصل البرنامج التأهيلي.