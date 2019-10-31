هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في الخليج العربي
أعلن المركز الوطني للأرصاد الإماراتي عن وقوع هزة أرضية في الخليج العربي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن المركز أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت اليوم في الساعة 19:44 مساء حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات هزة أرضية بقوة 4.6 درجة ريختر في الخليج العربي شعر بها بعض السكان.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86014 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يستر علينا وعلى بلادنا وجيراننا ، من الكوارث والزلازل والمحن وسوء الفتن .. آمين ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 22816 ] نشر منذ 30 دقيقة
اللهم امين