طفل اتحادي يدخل في نوبة بكاء بعد خسارة فريقه ديربي جدة (فيديو)

نواف السالم(صدى):

دخل طفل اتحادي، في نوبة بكاء بعد خسارة فريقه أمام الأهلي في ديربي جدة.

ورصدت كاميرات المباراة، الطفل وهو يجهش بالبكاء في نهاية المباراة بعد تقدم الأهلي بهدفين لهدف.

وفاز الأهلي على غريمه التقليدي الاتحاد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشجع اتحادي حزين على خسارة فريقه..#الاهلي_الاتحاد_دوري_المحترفين pic.twitter.com/5BsAgEfHUv — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019

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