وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة القدية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية، عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض.

وأوضحت المدينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:مدير البناء- تطوير الرياضة (عدد 4 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية)، أو ما شابه ذلك، مدير الصحة والسلامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو إدارة الإنشاءات، أو السلامة).

بالإضافة إلى مدير التطوير/ التصميم- تطوير الرياضة (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، أو الهندسة المدنية)،. مدير مراقبة المشروع- تطوير الرياضة (عدد 4 وظائف): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية).

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