«حرس حدود جازان» ينقذ بحاراً أوكرانياً تعرض لوعكة صحية على متن سفينة

علي القحطاني(صدى):

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في حرس الحدود السعودي بمنطقة جازان، اليوم الخميس، من إنقاذ بحار أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 49 عاماً، يعاني من آلام في الصدر والقلب، كان على متن سفينة في مياه البحر الأحمر.

وجاء ذلك بعد تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثيات على مشغل الخرائط الإلكترونية، حيث اتضح أن السفينة تبعد حوالي ( 140 ) ميلاً بحرياً غرب ميناء جازان.

وقام المركز بإعداد دائرة اتصال مع مدير الطوارئ بصحة جدة لمعرفة الحالة الصحية للمريض وإعطائه الإرشادات الطبية الأولية، واتضح أن حالته مستقرة، كما قام المركز بتحديد نقطة التقاء السفينة مع سفينة حرس الحدود (رفحاء).

وتم التنسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لإنهاء الإجراءات، ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة جازان بواسطة إسعاف الهلال الأحمر لإجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما واصلت السفينة خط سيرها إلى وجهتها.